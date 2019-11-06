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Стало известно, сколько звезды заработают на новогодних корпоративах 2020 года

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Самой высокооплачиваемой певицей оказалась Алла Пугачева. Немногим меньше нее за выступление возьмет «Ленинград». Удивительно, но Ольга Бузова оказалась почти в конце списка.

Фото: ТАСС / Дмитрий Серебряков

Спрос на звезд во время новогодних корпоративов снижается, однако цены на выступления все еще остаются высокими. Возглавляют рейтинг Алла Пугачева и группа «Ленинград».

За новогоднее выступление Примадонна и группировка Сергея Шнурова попросят около 21 миллиона рублей. За ними в списке, составленном сайтом KP.RU, следует Григорий Лепс — семь миллионов рублей.

Светлана Лобода споет за 4,9 миллиона. Вокалисты группы «Руки Вверх!» попросят чуть меньше — четыре миллиона рублей.

Дмитрий Билан, Полина Гагарина, Павел Воля и Гарик Бульдог Харламов за новогодний корпоратив берут по три с половиной миллиона. Удивительно, но выступление Ольги Бузовой обойдется заметно дешевле: всего два миллиона рублей. Столько же возьмет Лера Кудрявцева.

Замыкают рейтинг группа «Фрукты», Игорь Верник (по одному миллиону рублей) и Анна Седокова (700 тысяч рублей).

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новогодние корпоративы в российских компаниях становятся все менее популярны. Теперь бурным вечеринкам предпочитают ЗОЖ.

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