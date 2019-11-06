Режим ЧС объявлен в Новгородского области из-за паводков

В двух районах Новгородской области власти объявлен режим ЧС. На регион с новой силой обрушились ливни.

За последние три дня выпала уже месячная норма осадков. Это привело к подтоплению сразу в девяти районах. Несколько населенных пунктов оказались отрезаны от внешнего мира. От паводка пострадали сотни домов и дачных участков, размыты мосты и дороги. В пострадавших районах работают аэро-мобильные пункты МЧС.

Спасатели добираются до местных жителей на лодках. Людей готовят к эвакуации, уже подготовлены 17 пунктов для временного размещения, но жители не спешат покидать свои дома.

От непогоды пострадала и Кировская область. Там ураганный ветер повалил линии электропередачи. Без света остались почти 90 поселков. Стихия также накрыла Воронежскую, Смоленскую, Ярославскую, Тульскую и Калужскую области. По словам синоптиков, дожди и мокрый снег в центральной России не прекратятся еще сутки.