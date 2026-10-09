Угрозы перед смертью: звездного хирурга убили на глазах у пациентов в клинике
Расправа может быть заказной.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Daily Mail: звездного хирурга убили на глазах у пациентов в клинике
В Испании 18-летний швед застрелил 57-летнего пластического хирурга Александра Аслани в основанной им клинике на глазах у пациентов. Об этом сообщило Daily Mail.
Задержание произошло примерно через сутки после нападения. По данным издания, молодой человек в маске вошел в клинику, несколько раз выстрелил в Аслани и скрылся на скутере. Сообщается также о возможном сообщнике.
Следователи выясняют мотив преступления и проверяют версию заказного убийства.
Местная газета Sur сообщила, что незадолго до стрельбы одна из клиенток направила врачу сообщения с угрозами. Женщина была недовольна результатом процедуры и требовала вернуть деньги. Связь этой переписки с убийством пока не установлена.
Также была выдвинута версия о возможной мести родственников пациента, умершего во время операции.
Среди пациенток Аслани были участницы телевизионных реалити-шоу. Хирург также участвовал в благотворительных медицинских миссиях.
У Аслани остались жена Жанин и двое детей.
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