Жизнь на широкую ногу: сколько нужно зарабатывать семье в Москве

Инвестиционный стратег Бахтин: семье в Москве нужно до 350 тысяч рублей в месяц

Семье из двух взрослых, ребенка и пенсионера для комфортной жизни в Москве потребуется от 250 до 350 тысяч рублей в месяц при аренде квартиры. Если жилье находится в собственности, расходы могут составить 180–250 тысяч рублей. Об этом Газета.ру рассказал инвестиционный стратег Александр Бахтин.

В небольших городах комфортный бюджет составит 100–150 тысяч рублей со съемным жильем и 70–100 тысяч рублей, если семье не нужно платить за аренду.

Бахтин уточнил, что эти суммы представляют собой примерные ориентиры, а не обязательный уровень дохода. Реальные расходы зависят от привычек семьи, состояния здоровья ее членов и потребностей ребенка.

Одной из самых непредсказуемых статей расходов специалист назвал здоровье пожилого родственника.

«Самой непредсказуемой статьей расходов является здоровье пожилого родственника. Расходы на лекарства, регулярные визиты к врачам, сиделку или патронаж могут различаться в разы. Дополнительные затраты на ребенка также зависят от возраста, интересов, секций и потребности в репетиторах. Учитывая, что в такой семье одновременно несколько иждивенцев — ребенок и пожилой родственник, а расходы на здоровье непредсказуемы, резерв стоит держать на верхней границе или даже выше обычного ориентира: девять–двенадцать месяцев обязательных расходов, а не стандартные три–шесть месяцев», — отметил Бахтин.

Чтобы быстрее накопить необходимую сумму, инвестстратег посоветовал по возможности откладывать 20–30% дохода.

Бахтин также предложил распределять общие расходы между работающими членами семьи пропорционально их заработку. В таком случае тот, кто получает больше, вносит большую сумму, а финансовая нагрузка с учетом доходов остается сопоставимой.

При планировании бюджета специалист порекомендовал также учитывать не только оплату жилья и покупку продуктов, но и расходы на транспорт, образование ребенка и медицинскую помощь пожилому родственнику.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какую часть дохода можно без риска для личного бюджета переводить родственникам. Финансовая помощь близким не должна мешать покрытию обязательных расходов и формированию накоплений.

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