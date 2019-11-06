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Лавров заявил об ограничении в правах российских СМИ за рубежом

, 17:59 Эфирная новость 86

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что это происходит даже в тех странах, которые считают себя образцовыми демократиями.

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Фото, видео: Reuters, 5-tv.ru

Вокруг российских СМИ нагнетается атмосфера враждебности и недоверия. Об этом сегодня заявил Сергей Лавров на конференции в Москве с участием представителей ОБСЕ.

Наши журналисты за рубежом ограничены в правах даже в государствах, которые считают себя образцовыми демократиями. Так, в Лондоне российских журналистов и дипломатов не пустили на мероприятие, где обсуждались, кстати, вопросы о свободе СМИ.

«По нашему мнению, цель подобных кулуарных проектов, куда приглашают только своих, размыть существующие универсальные и недискриминационные стандарты свободы СМИ. А если говорить прямо — ввести политическую цензуру», — заявил министр иностранных дел России.

Лавров подчеркнул: Россия обеспечивает деятельность всех без исключения СМИ. И дальше будет выступать за честный, равноправный диалог под эгидой ОБСЕ.

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