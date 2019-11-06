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  4. Соучредитель крупной коллегии адвокатов Кемерова ранен после нападения киллера

Соучредитель крупной коллегии адвокатов Кемерова ранен после нападения киллера

, 17:17 Срочная новость 255

Нападавший был задержан. Пострадавший адвокат в операционной.

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Киллер напал на соучредителя крупной коллегии адвокатов в Кемерове Сергея Учителя.

Как стало известно 5-tv.ru, мужчина получил пулевое ранение и в настоящее время находится в операционной. О состоянии его здоровья пока информации нет.

Известно, что киллер задержан. Правоохранители выясняют возможные версии относительно причин нападения. Возможно оно может быть связано с профессиональной деятельностью Учителя.

По информации 5-tv.ru, задержан некий Александр Р., уроженец города Находка Приморского края.

Сергей Учитель родился в Новокузнецке. В настоящее время руководит компанией «Регион Сервис», занимающейся сложными делами, в том числе связанными с угольными компаниями.

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