Соучредитель крупной коллегии адвокатов Кемерова ранен после нападения киллера

Киллер напал на соучредителя крупной коллегии адвокатов в Кемерове Сергея Учителя.

Как стало известно 5-tv.ru, мужчина получил пулевое ранение и в настоящее время находится в операционной. О состоянии его здоровья пока информации нет.

Известно, что киллер задержан. Правоохранители выясняют возможные версии относительно причин нападения. Возможно оно может быть связано с профессиональной деятельностью Учителя.

По информации 5-tv.ru, задержан некий Александр Р., уроженец города Находка Приморского края.

Сергей Учитель родился в Новокузнецке. В настоящее время руководит компанией «Регион Сервис», занимающейся сложными делами, в том числе связанными с угольными компаниями.