«Афродита!» Екатерина Климова в воздушном платье устроила фотосессию в воде

Известная актриса театра и кино и мать четверых детей Екатерина Климова сейчас отдыхает в Израиле вместе со своей мамой Светланой и ежедневно делится со своими подписчиками в Instagram необычными снимками в волшебных пейзажах. Артистка устроила, например, фотосессию в воде, надев воздушное розовое платье. Снимки получились невероятно нежные и вызвали восторг у поклонников, которые сравнивают ее с божеством.
«Катя, какая вы волшебная!»
«Русалочка!»
«Афродита!»
«Владычица морская!»
«И вышла из морской пучины богиня Екатерина…»
«Эталон женственности!»
«Усыновите меня!»
«Спасатель не нужен?», — пишут комментаторы.
Ранее, как писал 5-tv.ru, Екатерина Климова показала, как выглядят ее подросшие дочери — 17-летняя Елизавета и четырехлетняя Изабелла.