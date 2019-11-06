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Пассажиры круизного лайнера Стокгольм—Петербург сообщают, что судно село на мель

, 22:45 Видео 115

Представитель перевозчика утверждает, что паром «Принцесса Анастасия» лишь перезапустил генераторы вблизи шведского острова Лидингё.

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Фото, видео: Instagram @sthlmnews, YAY\TASS

Круизный паром «Принцесса Анастасия», следовавший рейсом Стокгольм — Хельсинки — Санкт-Петербург, наскочил на мель вблизи шведского острова Лидингё. Как сообщают пассажиры судна, ЧП произошло в районе шести вечера по местному времени.

В то же время представитель перевозчика — компании MOBY SPL — утверждает, что на пароме произошел перезапуск генераторов.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственное управление судоходства Швеции, «Принцесса Анастасия» возвращается своим ходом в порт Стокгольма. Тем временем есть информация о том, что паром все же буксируют. Он направляется в порт Стокгольма Фрихамнен.

На судне, по предварительным данным, находятся 1065 человек. Информации о пострадавших не поступала.

По данным шведских СМИ, паром успел отойти от пункта отбытия лишь четыре километра. В настоящий момент на месте работают все необходимые экстренные службы.

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