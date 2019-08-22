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Названа предварительная причина пожара на теплоходе «Петр Чайковский»

, 9:22 Фото 125

ЧП на борту пассажирского судна произошло утром 22 августа на причале на Октябрьской набережной. Один человек погиб.

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Фото, видео : 5-tv.ru, МЧС РФ

Неисправность электрооборудования и неосторожное обращение с огнем названы в качестве предварительных причин пожара, случившегося на борту четырехпалубного теплохода «Петр Чайковский».

ЧП на борту пассажирского судна произошло утром в четверг, 22 августа, на причале на Октябрьской набережной.

«Рассматриваются все версии, одни из основных — неисправность электрооборудования или неосторожное обращение с огнем. Точно будет установлено позже», — цитирует ТАСС сообщение МЧС.

По информации ведомства, огонь вспыхнул в каюте механика и был потушен из пожарного водопровода. На берег с борта теплохода были эвакуированы более 300 человек.

В ликвидации ЧП были задействованы 50 человек и десять единиц техники от МЧС. Следственный комитет начал проведение доследственной проверки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что площадь пожара на теплоходе «Святая Русь» составила 600 квадратных метров. Трехпалубное судно прошло модернизацию 13 лет назад, но в прошлом году было поставлено на прикол.

 

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