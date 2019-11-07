Видео: Лихач сбил полицейского в Петербурге и отстреливался от погони правоохранителей

Водитель иномарки проигнорировал требование сотрудников патрульно-постовой службы предъявить документы и попытался скрыться, совершив наезд на одного из них. В распоряжение 5-tv.ru оказались кадры попытки побега мужчины.

Инцидент произошел вечером 6 ноября на перекрестке проспекта Маршала Жукова и Петергофского шоссе. За нарушителем началась погоня и вскоре, с применением правоохранителями табельного оружия, тот был задержан.

Как стало известно 5-tv.ru, 31-летний сотрудник полиции в результате наезда был госпитализирован с переломом лодыжки.

По предварительным данным, за рулем был 37-летний Евгений С., который управлял автомобилем своего отца. Мужчина возвращался из Петербурга к себе домой в Горелово. На улице Пионерстроя он бросил машину и успел пробежать порядка двухсот метров, прежде чем его задержали полицейские.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео дерзкого побега дрифтера от полиции во Владимире.