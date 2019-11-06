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Дерзкий побег владимирского дрифтера от полиции сняли на видео очевидцы

, 18:09 Видео 125

Личности беглецов полиция установила, осталось только их найти и поймать.

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Фото, видео: Известия / Александр Казаков, ВКонтакте @podsluhano_vo_vladimire

Историю в духе Голливуда неожиданно удалось снять на видео прохожим на одной из центральных улиц Владимира. На ролике, размещенном в сообществе «Подслушано во Владимире» в «ВКонтакте», полиция останавливает у тротуара дрифтующую в клубах дыма черную Toyota.

К автомобилю подходит сотрудник ДПС, с пассажирского сиденья выходит молодой человек и пускается наутек, сбив по дороге трех прохожих — прямо под ноги преследующему его полицейскому. А пока происходит погоня, Toyota срывается с места и преспокойно уезжает.

Патрульная машина при этом, к величайшему изумлению снимающих происходящее очевидцам, разворачивается и уезжает в обратном направлении.

Как выяснил интернет-портал KP.RU, история в духе серии боевиков «Форсаж» произошла в День народного единства. По факту происшествия возбуждено административное дело. Личности его участников установлены, осталось только их найти и поймать.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео дрифтующего на центральной площади Зеленограда самосвала.

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