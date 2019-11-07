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  4. Дочь Агутина и Варум летом подрабатывает в США официанткой

Дочь Агутина и Варум летом подрабатывает в США официанткой

, 7:22 Видео 41

По словам звездных родителей, Лиза Варум знает, каким трудом достаются деньги.

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Фото, видео: Instagram @agutinleonid, 5-tv.ru

Дочь известных российских артистов Леонида Агутина и Анжелики Варум — Лиза Варум — не сидит у родителей на шее. Девушка сама способна зарабатывать себе на жизнь. Например, когда она вместе с родителями певицы переехала жить в Майами, у нее сложилась интересная жизнь.

«Летом она работает, подрабатывает в ресторане официанткой. Нет, мы, конечно, помогаем. Но она знает, что такое заработать 20 долларов», — рассказала Анжелика Варум в программе «Светская хроника».

Сейчас Лизе 20 лет. Она пошла по стопам своих популярных родителей. Она также занимается музыкой. Однако работает в другом направлении. У Лизы Варум — собственная рок-группа.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Леонид Агутин с нетерпением ждет внуков.

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