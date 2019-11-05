Агутин: «Жена по дому должна ходить в тапочках симпатичных и в костюме медвежонка, например!»

Леонид Агутин поделился подробностями личной жизни. Как он проверяет поклонников младшей дочери? И в чем секрет счастливого брака знаменитой пары? Подробности — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У меня было два варианта в жизни: пользоваться чем-то одноразовым или найти того, кто будет очень-очень надолго, желательно навсегда. И я нашел ее себе и до сих пор счастлив», — делится с журналистами певец.

Леонид Агутин и Анжелика Варум вместе уже более 20 лет. Они до сих пор остаются одним из самых крепких союзов.

«Вот до сих пор понять не могу, что она во мне нашла. Что я нашел, это видно прям, да, все понимают. А вот что она нашла — не знаю», — недоумевает певец.

Все эти годы в СМИ то и дело появляется информация о неверности Леонида: то его якобы застукали за поцелуями с фанаткой, то заподозрили в романе с начинающей певицей. Анжелика долго хранила молчание, но потом все-таки опубликовала на своей странице пост.

«Из личного опыта: 1) Не путайте мужчин с крепостными, они от этого быстро устают. 2) Любимая для мужчины не та, с кем произошел импульсивный обмен жидкостями, а та, которой он на протяжении всей жизни посвящает стихи».

Пять лет назад их семья пережила страшный удар. После продолжительной болезни умер отец Анжелики — композитор Юрий Варум. Певица не могла смириться с утратой. Именно он открыл совсем еще юной Анжелике путь на большую сцену.

Юрий Игнатьевич помогал дочери и зятю не только в творчестве. Они вместе с женой практически с рождения воспитывали их дочь Лизу. Девочка вместе с родителями Анжелики переехала жить в Майами. За океаном у нее сложилась своя жизнь.

«Летом она работает, подрабатывает в ресторане официанткой. Нет, мы, конечно, помогаем. Но она знает, что такое заработать 20 долларов», — рассказывает Варум.

Сейчас Лизе 20 лет. Она пошла по стопам звездных родителей: тоже занимается музыкой. Только работает в другом направлении. У Лизы Варум — собственная рок-группа.

У девушки много поклонников. Но выбрать единственного непросто. Все потенциальные избранники Лизы в обязательном порядке подвергаются сложному испытанию — знакомству со знаменитым папой.

«Рассказываю всегда историю про то, кто я, где я служил. Как я хорошо умею обращаться с оружием, рукопашным боем», — иронизирует певец.

И далеко не каждый претендент проходит этот жесткий отбор.

«Первый ее парень, с которым у нее были платонические отношения, доверия никакого не вызывал вообще. Я сейчас его вспоминаю, меня аж передергивает. Сам боялся, это кошмар. Какие-то черные силы. Какой-то гот. Я бы никаких детей этому не доверил», — с ужасом вспоминает Леонид Агутин.

Одного из кавалеров дочери родители все-таки одобрили.

«Дочка нашла себе замечательного мужчину, прожила с ним три года. Зовут Марк. Барабанщик, кубинец. Мы были так довольны, он без вредных привычек. Музыкант прекрасный. Дочку любил, уважал. Без вредных привычек — это хорошо», — делится подробностями артист.

Однако Лизе такой положительный парень быстро наскучил.

«Я ей говорю: „Лиза, зачем ты с ним расстаешься?“ Она говорит: „Пап, у него нет чувства юмора. Я устала, я не могу больше“. Так, значит, она найдет с чувством юмора. И кто он будет? Музыкант, бухать, курить будет, я же знаю, что будет дальше. Что я могу? Как я могу сказать ей? А ее мама с таким человеком прожила уже 22 года, понимаете», — утверждает звездный отец.

Анжелика, в отличие от супруга, более лояльна по отношению к будущему кандидату.

«Я очень добрая теща. Очень всепонимающая, всепрощающая. Но до определенного момента. Думаю, что мне можно наступить на хвост, и тогда держись!»

Леонид Агутин заявил: в отличие от большинства мужчин, ему не нравится, когда женщина встречает супруга дома «при параде». За два десятка лет брака его этим уже не удивить.

«Так наряжаться глупо. Ты приходишь на расслабухе же, вот дошел до дома. И вдруг такая выходит с плеткой: „Ну что?“ Агрессивный секс такой!» — саркастично комментирует певец.

Откровенных и ярких костюмов Анжелики ее супругу хватает на сцене. А после концерта артист предпочитает видеть любимую в совершенно другом образе.

«Жена по дому должна ходить в тапочках симпатичных, в костюме медвежонка, например. Или в какой-нибудь мужской рубашке. В ночной сорочке. Ну, в разных таких. Дома женщина должна комфортно себя чувствовать, ходить в домашнем. И в этом быть красивой. Тогда это приятно».

Леонид и Анжелика вместе не только отдыхают, но и работают. Впереди у них — большой концерт, на котором они также будут выступать вдвоем. Даже спустя 20 лет артисты продолжают смотреть друг на друга влюбленными глазами.

Ранее 5-tv.ru писал, что Леонид Агутин с нетерпением ждет внуков.