Видеоклип Лолиты на песню «Папа» растрогал поклонников «до мурашек и слез»

Лолита Милявская представила клип на трогательную песню «Папа». Видео, выдержанное в черно-белых тонах, было снято интернациональной командой.

Так, режиссером выступил украинский клипмейкер Леонид Колосовский, который ранее уже снимал ролики для Димы Билана, а также Потапа и Насти. Оператор — Юрий Бакун — также из Незалежной. Аранжировкой и записью занимался россиянин Даниил Бабичев.

Несмотря на всю серьезность и мудрость текста, автором песни является 24-летняя поэтесса из украинской глубинки Ангелина Буковска.

Впервые Лолита представила песню «Папа» на фестивале «Юрмала» в июле этого года. Официальный релиз состоялся 18 октября. Пронзительная композиция посвящена взаимоотношениям между отцом и дочерью.

Посмотревшие клип фанаты Лолиты оставили светлые, но грустные комментарии.

«До слез. Песня очень грустная, хочется как в детстве подойти к папе, сесть на коленки и обнять», — написала одна из подписчиц.

«Это один из немного моментов, когда клип дополняет песню и пробивает на слезы, Лолита вы лучшая», — написала другая.

«Лолочка, это шедевр. Браво. Все девочки хотят, чтобы их мужчина был похож на папу… Реву», — написала третья.

Прокомментировал видео и представитель сильной половины человечества.

«Снова мурашки по телу, несмотря на то, что мне 30 лет и я мужик. Мне очень понятно, о чем песня, и клип оправдал все, что я думал», — написал он.

Ранее 55-летняя Лолита в душещипательном образе уже исполнила полюбившуюся многим фанатам песню «Папа».