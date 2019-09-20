Лолита в меховой юбке и с куклой в руках исполнила свой хит «Папа»

Певица Лолита Милявская появилась перед поклонниками в душещипательном образе — со сцены она исполнила новую песню «Папа».

При этом эпатажная артистка предстала в весьма необычном наряде — место от талии до колен покрывала юбка из искусственного меха. На плечи поверх футболки Лолита накинула нечто наподобие ветровки. Но трогательным в этом необычном образе стало то, что в руках певица держала тряпичную куклу.

Она пронзительно исполнила свой хит «Папа», текст которой написала 24-летняя девушка из украинского села Ангелина Буковски.

Лолита отметила, что несмотря на «странный наряд, в нем легко жить».

« Как приятно заниматься экспериментами и не бояться совершать ошибки! Сколько же во мне сил и любви от вас и самых близких! Я в ней утопаю! Я расцветаю! Я знаю, что концерт не будет грустным. Жизнь так прекрасна! » — подписала она видеоролик.

Многочисленные поклонники пришли в восторг и от наряда Лолиты, и от ее исполнения песни, однако большинство из них деликатно постарались поддержать ее — ведь артистка недавно рассталась с пятым мужем — фитнес-тренером Дмитрием Ивановым.

«Дайте шанс мужчинам, чтобы забыть прошлое. Начните новое», — написала одна из подписчиц.

«Дорогая Лолита, если эти слухи правдивы о вашем счастливом прошлом, я в шоке! Вы такая пара, я очень вас люблю. Может все вернется?» — прокомментировала другая.

«Должно получиться с собой. Когда себя полюбите, рядом появится тот самый», — отметил преданный поклонник певицы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 55-летняя Лолита Милявская нарастила волосы после развода.