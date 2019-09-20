Лолита в меховой юбке и с куклой в руках исполнила свой хит «Папа»

Певица Лолита Милявская появилась перед поклонниками в душещипательном образе — со сцены она исполнила новую песню «Папа».
При этом эпатажная артистка предстала в весьма необычном наряде — место от талии до колен покрывала юбка из искусственного меха. На плечи поверх футболки Лолита накинула нечто наподобие ветровки. Но трогательным в этом необычном образе стало то, что в руках певица держала тряпичную куклу.
Она пронзительно исполнила свой хит «Папа», текст которой написала 24-летняя девушка из украинского села Ангелина Буковски.
Лолита отметила, что несмотря на «странный наряд, в нем легко жить».
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Многочисленные поклонники пришли в восторг и от наряда Лолиты, и от ее исполнения песни, однако большинство из них деликатно постарались поддержать ее — ведь артистка недавно рассталась с пятым мужем — фитнес-тренером Дмитрием Ивановым.
«Дайте шанс мужчинам, чтобы забыть прошлое. Начните новое», — написала одна из подписчиц.
«Дорогая Лолита, если эти слухи правдивы о вашем счастливом прошлом, я в шоке! Вы такая пара, я очень вас люблю. Может все вернется?» — прокомментировала другая.
«Должно получиться с собой. Когда себя полюбите, рядом появится тот самый», — отметил преданный поклонник певицы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что 55-летняя Лолита Милявская нарастила волосы после развода.