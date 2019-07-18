Лолита Милявская привезла на V фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала» в Латвию новую песню, которая, вполне возможно, станет хитом.
Пронзительный текст «Папа, мне нравятся мужчины, как ты» не оставит равнодушной большую часть слушательниц, пишет Дни.ру.
«Дальше не может быть хуже,
Я примеряла разные роли,
Отраженье свое искала в луже,
А нашла его в алкоголе — именно он был мне нужен.
Папа, мне нравятся мужчины, как ты…
Мама, выбрасывай старые вещи,
Мне хватит в жизни, хватит трещин», — поет артистка.
Лолита рассказала, что автор этой песни — 24-летняя девушка из украинского села Ангелина Буковски.
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V фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала» проходит сцене концертного зала «Дзинтари» с 18 по 21 июля. На нем выступят в том числе сама Лайма Вайкуле, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Noa, Emin, Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе и другие звезды.
Ранее «Одноклассники» помогли Вайкуле выбрать участников этого фестиваля в Юрмале.