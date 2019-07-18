Лолита Милявская привезла на V фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала» в Латвию новую песню, которая, вполне возможно, станет хитом.

Пронзительный текст «Папа, мне нравятся мужчины, как ты» не оставит равнодушной большую часть слушательниц, пишет Дни.ру.

«Дальше не может быть хуже,

Я примеряла разные роли,

Отраженье свое искала в луже,

А нашла его в алкоголе — именно он был мне нужен.

Папа, мне нравятся мужчины, как ты…

Мама, выбрасывай старые вещи,

Мне хватит в жизни, хватит трещин», — поет артистка.

Лолита рассказала, что автор этой песни — 24-летняя девушка из украинского села Ангелина Буковски.

« Я познакомилась с ней в студии и долго уговаривала продать мне песню — она не собиралась этого делать. Мне всем сердцем хочется, чтобы нашелся человек, который бы заметил неимоверный талант этой девочки и взялся ее продюсировать, чтобы это был кто-то, как покойный Айзеншпис, который любил артистов », — приводит ее слова издание.

V фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала» проходит сцене концертного зала «Дзинтари» с 18 по 21 июля. На нем выступят в том числе сама Лайма Вайкуле, Григорий Лепс, Сергей Лазарев, Елена Ваенга, Валерий Сюткин, Noa, Emin, Альбина Джанабаева, Валерий Меладзе и другие звезды.

Ранее «Одноклассники» помогли Вайкуле выбрать участников этого фестиваля в Юрмале.