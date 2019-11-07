Видео: Полицейский спас медведя, застрявшего в мусорном контейнере

В Калифорнии полицейские спасли медведя который застрял в мусорном контейнере. Судя по всему косолапый забрался туда в поисках пищи, но протиснуться обратно никак не мог. Проем люка оказался для него слишком узким.

Пока один шериф, как мог отвлекал изрядно напуганного зверя, другой пытался перевернуть крышку бака. Когда это наконец удалось, стражи порядка на всякий случай ретировались.

Через минуту медведь был уже на свободе. Оказалось, что лесной гость захаживал сюда и раньше. Полицейские узнали его по белой отметине на груди.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, на которых видно, как лошадь героически спасает сородичей на пожаре в США.