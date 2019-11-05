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  4. Видео: Лошадь героически спасает сородичей на пожаре в США

Видео: Лошадь героически спасает сородичей на пожаре в США

, 17:55 Видео 26

На западе США не только люди занимаются вызволением попавших в огненную западню живых существ.

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Фото, видео: Reuters, YouTube / Telemar Campeche

Бушующий лесной пожар в Калифорнии не остановил храбрую лошадь, спасшую своих сородичей от верной гибели. Случай произошел в конце октября на ранчо недалеко от городка Сими-Вэлли, где огонь за считанные часы распространился на территорию в полторы тысячи гектаров.

На кадрах очевидцев видно, что только что спасенное животное, несмотря на окрики хозяев и спасателей, бежит обратно в завесу плотного дыма.

Затем лошадь умудряется найти двоих своих сородичей, при чем один из них — жеребенок. После этого воссоединившийся, хоть и небольшой табун поспешил выбраться на безопасную территорию, где их состоянием занялись зоологи.

Теперь американские СМИ называют этого непарнокопытного спасителя не иначе как «героическая лошадь».

Ранее 5-tv.ru рассказывал об экстремальном режиме пожарной опасности, объявленном в Калифорнии.

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