Число отравившихся детей, которых сняли с поезда, возросло до 31 человека

По последним данным в больницу госпитализировано 31 ребенок из тех, что возвращались поездом с отдыха в лагере «Смена» в Кисловодске.

Как стало известно 5-tv.ru, утром на Казанский вокзал прибыл поезд, следовавший из Владикавказа. В вагоне, который направлялся из Минеральных Вод находилась группа из 44 детей в сопровождении руководителя, медика, организатора поездок и двоих родителей.

По прибытию на столичный вокзал все пострадавшие были госпитализированы в московскую детскую инфекционную больницу с признаками отравления. Известно, что детей также сопровождали дежурный фельдшер и санитар.

Где могли отравиться дети пока не установлено. По одной из версий это могло произойти еще в лагере. По факту отравления возбуждено уголовное дело по статье — «Оказание услуг, отвечающий требованиям безопасности».

«Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей) по факту отравления детей, следовавших в поезде сообщением „Владикавказ — Москва“», — заявили в столичном СК РФ на транспорте.