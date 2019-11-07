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«Роскошность и сексуальность»: Чехова пококетничала в кружевном белье

, 12:42 Фото 215

Телеведущая посоветовала женщинам баловать себя и носить красивое кружевное белье.

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Фото, видео: Instagram @achekhova

Телеведущая Анфиса Чехова поделилась соблазнительным снимком на своей странице в Instagram. Звезда предстала в красивом кружевном белье нюдового цвета. Публикацию знаменитость сопроводила монологом.

«Я абсолютно согласна с француженками: „На женщине может быть надето все что угодно, даже растянутые треники с футболкой. Но под этим обязательно должно быть красивое нижнее белье!" И вообще, искренне не понимаю, почему эту кружевную красоту нужно прятать?…» — возмутилась звезда.

Instagram @achekhova

Фолловеры согласились с Анфисой, что кружевное белье дает ощущение сексуальности женщины и повышает ее самооценку. Также они не забыли отметить аппетитные формы актрисы и оставить восхищенные комментарии под постом.

«Анфиса, вы супер!!! Приятно посмотреть! Все верно красивое белье, как диплом о высшем образовании, никто не видит, а самооценку повышает!»;

«Роскошная, сексуальная Анфиса. Согласна с Вами на все 100, что прежде всего белье покупается для себя любимой, чтобы почувствовать себя уверенной, соблазнительной, счастливой! Женщина всегда должна оставаться женщиной. Красивое белье надо носить постоянно, а не от случая к случаю. Любите себя девушки, балуйте себя!»;

«Анфиса, вы прекрасны»;

«Вы Потрясающая Женщина!!!» — подчеркнули фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анфиса Чехова в одеяле помешала фанатам прочитать свой стих.

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