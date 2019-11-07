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Жители России успешно перешли на цифровое телевещание

, 16:10 46

Переход от аналогового ТВ к «цифре» произошел меньше, чем за год.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков, 5-tv.ru

Жители России успешно перешли на цифровое телевещание, об этом сообщили на заседании правительства. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константин Носков рассказал о проделанной работе.

«За период отключения „аналога“ граждане приобрели пять миллионов цифровых приставок. Надо отметить, что на протяжении всего года цены на приставки оставались стабильными, удалось избежать спекуляций и роста цен», — утверждает министр.

По словам Константина Носкова, затраты на переход от аналогового ТВ к «цифре» по всей России составили порядка полутора тысяч рублей на одну семью.

«Это в три раза меньше, чем в Испании, и в семь раз меньше, чем в Великобритании, несмотря на размеры нашей страны», — цитирует главу Минкомсвязи РИА Новости.

Переход на цифровое ТВ проходил поэтапно с декабря 2018 года по 14 октября 2019-го. Жителям России в процедуре смены вещания помогали 70 тысяч волонтеров и 30 тысяч работников социальных служб. Россияне смогли получить помощь на дому в 300 тысяч случаях; около 1,2 миллиона людей получили ответы на волнующие вопросы по телефону горячей линии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме придумали, как спасти телевидение от интернет-пиратства.

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