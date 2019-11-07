  1. Пятый канал
  4. Папарацци застали Беллу Хадид в аэропорту Хитроу без косметики

Папарацци застали Беллу Хадид в аэропорту Хитроу без косметики

, 15:52 Фото 19

Американская супермодель дополнила относительно скромный наряд сумкой стоимостью около семи тысяч долларов.

Фото: Instagram @bellahadid

Женщина с самой идеальной внешностью — американская супермодель Белла Хадид была застигнута врасплох вездесущими папарацци в лондонском аэропорту Хитроу, сообщает Daily Mail.

23-летняя знаменитость палестинского происхождения была одета относительно скромно: черные джинсы и подобного тона бадлон, клетчатая рубашка и темно-коричневая кожаная куртка. «Лук» Беллы Хадид был органично дополнен «почтальонской» сумкой на ремне из лимитированной коллекции известного бренда стоимостью около семи тысяч долларов. На голову девушки была надета шапка-панама с меховой вставкой «под леопарда».

В октябре 2019 года внешность Беллы Хадид была признана идеальной. Данное заявление сделал руководитель лондонского центра косметической и пластической хирургии Джулиан Де Сильва. Доктор считает, что лицо супермодели максимально соответствует правилу золотого сечения — пропорции на 94,35% близки к совершенству.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что найдена женщина с идеальной внешностью.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.55
0.12
Гороскоп на 7 ноября: деньги идут к вам в руки, Девы!

Последние новости

15:52
Папарацци застали Беллу Хадид в аэропорту Хитроу без косметики
15:47
Петербурженка, пострадавшая на отдыхе в Турции, вышла из комы
15:34
Юлия Снигирь ругательствами ответила на поздравления после свадьбы с Цыгановым
15:29
Пропавших в лесах людей будут искать с помощью системы поисковых радиомаяков
15:25
«Меня стегали хлыстом!» Дмитрий Лысенков о съемках мистического фильма «Девятая»
15:23
Автобус влетел в здание торгового центра на востоке Москвы

Сейчас читают

Гороскоп на 7 ноября: деньги идут к вам в руки, Девы!
«Афродита!» Екатерина Климова в воздушном платье устроила фотосессию в воде
Алла Пугачева отказалась выступать на Новый год за 21 миллион рублей

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев