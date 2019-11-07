Папарацци застали Беллу Хадид в аэропорту Хитроу без косметики

Женщина с самой идеальной внешностью — американская супермодель Белла Хадид была застигнута врасплох вездесущими папарацци в лондонском аэропорту Хитроу, сообщает Daily Mail.

23-летняя знаменитость палестинского происхождения была одета относительно скромно: черные джинсы и подобного тона бадлон, клетчатая рубашка и темно-коричневая кожаная куртка. «Лук» Беллы Хадид был органично дополнен «почтальонской» сумкой на ремне из лимитированной коллекции известного бренда стоимостью около семи тысяч долларов. На голову девушки была надета шапка-панама с меховой вставкой «под леопарда».

Bella Hadid – Arrives at Heathrow Airport in London https://t.co/zUtUTaqO7H pic.twitter.com/XfqEvuNvK6 — Rich People Club (@RichPclub) 6 ноября 2019 г.

В октябре 2019 года внешность Беллы Хадид была признана идеальной. Данное заявление сделал руководитель лондонского центра косметической и пластической хирургии Джулиан Де Сильва. Доктор считает, что лицо супермодели максимально соответствует правилу золотого сечения — пропорции на 94,35% близки к совершенству.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что найдена женщина с идеальной внешностью.