Доктор Джулиан Де Сильва, являющийся руководителем центра косметической и пластической хирургии в Лондоне, назвал внешность модели палестинского происхождения Беллы Хадид идеальной, сообщила The Sun. По его мнению, лицо девушки максимально близко к правилам золотого сечения. Пропорции Хадид на 94,35% приближены к совершенству.

Instagram @bellahadid

Но не одна Белла Хадид близка к идеалу. Второе место заняла певица Бьйонсе, лицо которой на 92,44% приблизилась к званию самой красивой женщины в мире. Также в список британского хирурга попали Эмбер Херт, Ариана Гранде, Тейлор Свифт и топ-модель Кейт Мосс. Интересен тот факт, что родная сестра лидера списка Джиджи Хадид, идеалом красоты не стала. Хотя девушка славится естественной красотой и, в отличие от Беллы, к помощи хирургов не прибегала.

Instagram @gigihadid

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