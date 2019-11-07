Сотрудники МЧС устроили праздник для одинокого незрячего мальчика

Спасатели устроили настоящий праздник для 12-летнего Максима из Ростова-на-Дону. Добрую историю распространила пресс-служба Главного управления МЧС по Ростовской области.

Максим — сирота и инвалид по зрению. Несмотря на непростую жизнь, мальчик сохраняет оптимизм, любит жизнь и людей. В гостях у бабушки ребенок часто звонил по телефонам экстренных служб. Он желал сотрудникам доброго утра или хорошего дня.

Однажды Максим позвонил по номеру «01» и попал на диспетчера Екатерину Максименко. Она поняла, что мальчик изобрел своеобразный способ связи с миром из-за одиночества. Екатерина смогла разговорить ребенка и выяснила его адрес.

В скором времени к Максиму приехали несколько сотрудников МЧС с гостинцами. Они заверили испугавшуюся бабушку, что не собираются ругать мальчугана. Вместо этого огнеборцы познакомились и пообщались с ним, между делом объяснив, почему нельзя занимать телефонные линии экстренных служб.

МЧС России

Затем пожарные вышли вместе с Максимом на улицу. Они разрешили ему залезть в пожарный автомобиль и все там потрогать.

«К сожалению, он не смог увидеть наш специнструмент и оборудование, но смог потрогать все руками, и сказал нам: «Вау, это круто!“» — рассказал один из сотрудников МЧС Антон Осадчик.

После общения с пожарными юный Максим повеселел и пообещал им, что больше не будет просто так звонить в экстренные службы и отвлекать сотрудников. Также он пообещал всегда слушать бабушку.

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