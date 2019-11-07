  1. Пятый канал
  4. Сотрудники МЧС устроили праздник для одинокого незрячего мальчика

Сотрудники МЧС устроили праздник для одинокого незрячего мальчика

, 21:52 | Игорь Рязов 16

Ребенок из Ростова-на-Дону позвонил спасателям, чтобы пожелать хорошего дня, за что получил гостинцы и побывал в пожарной машине.

Фото: РИА Новости / Игорь Онучин

Спасатели устроили настоящий праздник для 12-летнего Максима из Ростова-на-Дону. Добрую историю распространила пресс-служба Главного управления МЧС по Ростовской области.

Максим — сирота и инвалид по зрению. Несмотря на непростую жизнь, мальчик сохраняет оптимизм, любит жизнь и людей. В гостях у бабушки ребенок часто звонил по телефонам экстренных служб. Он желал сотрудникам доброго утра или хорошего дня.

Однажды Максим позвонил по номеру «01» и попал на диспетчера Екатерину Максименко. Она поняла, что мальчик изобрел своеобразный способ связи с миром из-за одиночества. Екатерина смогла разговорить ребенка и выяснила его адрес.

В скором времени к Максиму приехали несколько сотрудников МЧС с гостинцами. Они заверили испугавшуюся бабушку, что не собираются ругать мальчугана. Вместо этого огнеборцы познакомились и пообщались с ним, между делом объяснив, почему нельзя занимать телефонные линии экстренных служб.

МЧС России

Затем пожарные вышли вместе с Максимом на улицу. Они разрешили ему залезть в пожарный автомобиль и все там потрогать.

«К сожалению, он не смог увидеть наш специнструмент и оборудование, но смог потрогать все руками, и сказал нам: «Вау, это круто!“» — рассказал один из сотрудников МЧС Антон Осадчик.

После общения с пожарными юный Максим повеселел и пообещал им, что больше не будет просто так звонить в экстренные службы и отвлекать сотрудников. Также он пообещал всегда слушать бабушку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал забавную историю про МЧС Белоруссии. Сотрудники службы не смогли пройти мимо Instagram Леди Гаги.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.55
0.12
Гороскоп на 7 ноября: деньги идут к вам в руки, Девы!

Последние новости

22:04
Возвращение легенды: Волочкова показала фото в красном мини-бикини
21:52
Сотрудники МЧС устроили праздник для одинокого незрячего мальчика
21:41
Дело антикваров: Начальника Шкиперского поста отправили под домашний арест
21:30
«Виталина рвет и мечет» Прохор Шаляпин все-таки решил стать папой
21:19
Макрон: США грубит Москве, чтобы показать политическое супер-эго
21:08
Вера Брежнева покрасовалась в секси-платье от итальянского дизайнера

Сейчас читают

Новый тренд в Instagram: звезды фотографируются в «позе пони»
Гороскоп на 7 ноября: деньги идут к вам в руки, Девы!
«Афродита!» Екатерина Климова в воздушном платье устроила фотосессию в воде

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев