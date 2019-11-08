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Без слов: Протасовицкий вышел из колонии

, 9:32 | Светлана Шевченко Видео 49

Футболист был последним, кто отбывал наказание за резонансную драку с участием Кокорина и Мамаева.

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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодержкин, 5-tv.ru

Футболист Александр Протасовицкий вышел из колонии, где отбывал наказание за участие в резонансной драке 8 октября 2018 года в Москве.

Все прошло тихо и без шума. Протасовицкого у выхода из колонии встречали родители. Он молча сел в автомобиль и уехал.

5-tv.ru

В отличие от своих друзей Павла Мамаева и Александра Кокорина он отсидел полный срок, назначенный судом. Протасовицкий подавал документы об УДО, но из-за многократных взысканий, полученных еще в СИЗО, ему было отказано Клинцовским городским судом.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО 17 сентября.

Александр Протасовицкий был осужден вместе с Кокориным и Мамаевым за драки в столице. Осужденному вменили статьи «Хулиганство», «Побои» и назначили наказание — 1,5 года лишения свободы.

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