Без слов: Протасовицкий вышел из колонии

Футболист Александр Протасовицкий вышел из колонии, где отбывал наказание за участие в резонансной драке 8 октября 2018 года в Москве.

Все прошло тихо и без шума. Протасовицкого у выхода из колонии встречали родители. Он молча сел в автомобиль и уехал.

5-tv.ru

В отличие от своих друзей Павла Мамаева и Александра Кокорина он отсидел полный срок, назначенный судом. Протасовицкий подавал документы об УДО, но из-за многократных взысканий, полученных еще в СИЗО, ему было отказано Клинцовским городским судом.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО 17 сентября.

Александр Протасовицкий был осужден вместе с Кокориным и Мамаевым за драки в столице. Осужденному вменили статьи «Хулиганство», «Побои» и назначили наказание — 1,5 года лишения свободы.