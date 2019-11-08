Названа причина смерти легендарного козла Тимура

Стала известна причина смерти козла Тимура, прославившегося четыре года назад тем, что вместо того чтобы стать пищей стал другом тигру Амуру из Приморского сафари-парка.

«Умер от остановки сердца», — сообщил РИА новости директор заповедника Дмитрий Мезенцев.

Он подтвердил, что тело животного уже кремировано. А похороны, по его словам, состоятся, когда будет готова скульптура, которую планируется установить на его могиле.

«Она будет установлена на территории парка, не где-то в особенно видном месте, но туда можно будет зайти», — сказал Мезенцев.

Как уже сообщалось, любимец публики, пятилетний козел Тимур скончался 5 ноября. Об этом сообщила на сайте Приморского сафари-парка его опекун Эльвира Головина. Новость потрясла поклонников животного, которые на протяжении нескольких лет с умилением наблюдали за трогательным общением бесстрашного козла и хищного тигра на сайте заповедника и на YouTube.

Люди пишут в интернете слова соболезнования, некоторые даже в стихах.

«Ты беги, беги по Радуге, любимый Тимурчик,

Мягкими лапами переступай,

Ты беги легко, ты беги резвей -

По тропинке в животный рай».

«Мне давно так не было плохо и грустно… Сегодня с утра плачу и плачу… У него душа была светлей и чище многих людей даже…»

«Мягких облачков тебе, Тимур… Смогла сказать тебе лично, что люблю тебя».

«Не могу представить, что Тимурки больше нет! Милый, любимый, храбрый, бесстрашный, бесшабашный наш козлик, ты навсегда останешься в нашей памяти и сердцах!» — пишут расстроенные фанаты козлика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что несколько лет назад тигр Амур изрядно потрепал Тимура после того, как тот несколько часов допекал товарища, не давая отдохнуть. Многие связывают преждевременную смерть парнокопытного как раз полученными тогда травмами.