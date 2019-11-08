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Гузеева прокомментировала онкологию дочери: «Это доброкачественное»

, 12:48 | Максим Чугункин Фото 132

Популярная телеведущая подтвердила известие о вновь обнаруженной опухоли.

Фото: РИА Новости / Тарас Литвиненко

Дочь Ларисы Гузеевой призналась, что побороть онкологию ей окончательно не удалось. Об этом 19-летняя Ольга Бухарова написала на своей странице в Instagram.

В комментарии сайту Teleprogramma.pro Гузеева подтвердила печальную новость, но отметила, что опухоль доброкачественная.

«Ну послушайте, то доброкачественное, это бывает у девочек».

Уже год Ольга Бухарова борется с онкологией. В 2018 году девушка перенесла первую хирургическую операцию. Теперь же стоит вопрос о втором хирургическом вмешательстве.

ТАСС / Артем Геодакян

«Опухоль вернулась. Если придется делать вторую операцию — я набью татуху», — написала девушка в Instagram.

Ольга — дочь Ларисы Гузеевой и президента федерации отельеров и рестораторов России Игоря Бухарова. Девочка была поздним и долгожданным ребенком: ведущая программы «Давай поженимся» родила ее в 41 год. Бухарова обожает эпатировать публику — часто предстает в ярких образах и любит броский макияж.

Ранее 5-tv.ru писал, что дочь Гузеевой боится повторной операции.

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