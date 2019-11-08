  1. Пятый канал
  4. Автор песен Лещенко и Кобзона найден мертвым в московской квартире

Автор песен Лещенко и Кобзона найден мертвым в московской квартире

, 12:36 | Светлана Александрова 108

Советский и российский композитор Юрий Маркелов скончался в возрасте 69 лет.

Фото: markelof.ru

Советский и российский композитор Юрий Маркелов скончался 7 ноября в Москве в возрасте 69 лет. Об этом сообщает новостное агентство «Москва» со ссылкой на неназванный источник. Музыкант был найден мертвым в квартире на Страстном Бульваре. причина смерти не сообщается. Дата прощания и похорон тоже пока не известна.

Юрий Маркелов родом из Сталинграда. Окончил Новосибирскую консерваторию имени Глинки, а с 1976 года жил и работал в Москве. Маркелов пиал камерно-симфонические произведения, музыку к документальным фильмам и мультфильмам, а также песни и романсы. Он сотрудничал с такими поэтами как Лев Ошанин, Вероника Тушнова, Евгений Евтушенко. Его песню на стихи Григория Поженяна «С Днем победы, капитан» записал Иочиф Кобзон, а песню «Кижи», а стихи Вадима Семернина исполнял в свое время Лев Лещенко.

В 1989 году по заказу театра «Рок-опера» Юрий Маркелов создал авторскую редакцию мюзикла Ллойда Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда». Этот спектакль не сходит с российских подмостков уже несколько десятков лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал о смерти работавшего с «Песнярами» белорусского композитора Олега Молчана. Ему было всего 54 года.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.55
0.12
От судьбы не уйдешь: ТОП-5 долгожителей среди знаков зодиака

Последние новости

13:16
До девяти человек возросло число погибших при стрельбе в части Забайкалья
13:06
В Нижнем Новгороде задержали таксиста, до смерти забившего пассажира — видео
13:01
Власти Египта расстроены слабым турпотоком из России
12:48
Гузеева прокомментировала онкологию дочери: «Это доброкачественное»
12:42
Осужденный сбежал из колонии-поселения в Свердловской области
12:36
Автор песен Лещенко и Кобзона найден мертвым в московской квартире

Сейчас читают

«Такой милый!» Видео с Кридом и Александровой бьет рекорды просмотров
«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи
Гороскоп на 8 ноября: Ретроградный Меркурий сулит удачу и богатство

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев