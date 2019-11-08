Автор песен Лещенко и Кобзона найден мертвым в московской квартире

Советский и российский композитор Юрий Маркелов скончался 7 ноября в Москве в возрасте 69 лет. Об этом сообщает новостное агентство «Москва» со ссылкой на неназванный источник. Музыкант был найден мертвым в квартире на Страстном Бульваре. причина смерти не сообщается. Дата прощания и похорон тоже пока не известна.

Юрий Маркелов родом из Сталинграда. Окончил Новосибирскую консерваторию имени Глинки, а с 1976 года жил и работал в Москве. Маркелов пиал камерно-симфонические произведения, музыку к документальным фильмам и мультфильмам, а также песни и романсы. Он сотрудничал с такими поэтами как Лев Ошанин, Вероника Тушнова, Евгений Евтушенко. Его песню на стихи Григория Поженяна «С Днем победы, капитан» записал Иочиф Кобзон, а песню «Кижи», а стихи Вадима Семернина исполнял в свое время Лев Лещенко.

В 1989 году по заказу театра «Рок-опера» Юрий Маркелов создал авторскую редакцию мюзикла Ллойда Уэббера «Иисус Христос — суперзвезда». Этот спектакль не сходит с российских подмостков уже несколько десятков лет.

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