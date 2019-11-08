  1. Пятый канал
  4. Рейс из Москвы экстренно приземлился в Самаре

Рейс из Москвы экстренно приземлился в Самаре

, 16:13 | Светлана Шевченко 32

Борт в аэропорту «Курумоч» встречала карета «скорой помощи».и реанимация.

Фото: РИА Новости / Екатерина Штукина

Рей из Москвы в узбекскую Фергану экстренно приземлился в аэропорту города Самара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Борт в аэропорту «Курумоч» встречала карета «скорой помощи» и реанимобиль. Известно, что одному из пассажиров во время перелета стало плохо. Капитан воздушного судна принял решение об срочной посадки в ближайшем аэропорту.

Медики не смогли его спасти. Пассажир скончался до прибытия врачей на борт. Обстоятельства ЧП устанавливаются. О причинах смерти пока не сообщается.

В настоящее время самолет готов продолжить полет по назначенному маршруту.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.42
-0.13
От судьбы не уйдешь: ТОП-5 долгожителей среди знаков зодиака

Последние новости

16:22
Боевики ИГ* из Ярославля получили от 9 до 15 лет лишения свободы — видео
16:16
«Сам отец двух дочерей»: Тарасов оправдался после слов об оплеухах для жены
16:13
Рейс из Москвы экстренно приземлился в Самаре
16:07
Видео: Любовь между медведицей и маламутом в зоопарке на берегу Байкала
16:02
Землетрясение в Иране: Пятеро погибших, более 120 раненых
15:48
«Русская Кардашьян» в «металлических» штанах удивила поклонников новым имиджем

Сейчас читают

Два фото: звезду 1980-х Женю Герасимову теперь не узнать
«Такая интеллигентная!» Жена внука Пугачевой показала стильные фото с дачи
Гороскоп на 8 ноября: Ретроградный Меркурий сулит удачу и богатство

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев