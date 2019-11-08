Рейс из Москвы экстренно приземлился в Самаре

Рей из Москвы в узбекскую Фергану экстренно приземлился в аэропорту города Самара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Борт в аэропорту «Курумоч» встречала карета «скорой помощи» и реанимобиль. Известно, что одному из пассажиров во время перелета стало плохо. Капитан воздушного судна принял решение об срочной посадки в ближайшем аэропорту.

Медики не смогли его спасти. Пассажир скончался до прибытия врачей на борт. Обстоятельства ЧП устанавливаются. О причинах смерти пока не сообщается.

В настоящее время самолет готов продолжить полет по назначенному маршруту.