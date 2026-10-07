Будущее фармацевтики: Нобелевскую премию по химии присудили за автокатализ в синтезе

Лауреатами стали ученые из Франции и Японии.
Фото: Reuters/Tom Little
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Нобелевскую премию по химии присудили за автокатализ в синтезе
Лауреатами Нобелевской премии по химии за 2026 год стали ученые из Франции и Японии Анри Каган и Кэнсо Соаи. Об этом сообщила пресс-служба Нобелевского комитета.
«Нобелевская премия по химии 2026 года была присуждена Анри Б. Кагану и Кэнсо Соаи «за открытие нелинейных эффектов и автокатализа в асимметрическом органическом синтезе», — сообщили на сайте комитета.
В 1986 году Каган создал новый метод управления химическими реакциями, позволивший получать существенно больше одного из двух зеркальных вариантов молекулы, чем ранее считалось возможным. В дальнейшем Соаи продолжил эти исследования и в 1995 году описал первую химическую реакцию, которая могла приводить к преимущественному образованию одной формы.
«Химики стремились получать лишь один из этих зеркальных изомеров, поскольку при разработке молекул, взаимодействующих с живыми организмами (например, в фармацевтике), желаемым эффектом обладает только один из них», — поведала пресс-служба.
Нобелевская премия по физике за исследование в области астрофизики 6 октября была присуждена американскому ученому, профессору Висконсинского университета в Мэдисоне Фрэнсису Хальцену. Система, разработанная при его участии, применяет кубический километр льда Южного полюса как гигантский детектор, который позволяет регистрировать нейтрино (фундаментальные нейтральные частицы. — Прим. ред.), приходящие из космоса.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 6 окт
- Нобелевскую премию по физике присудили Фрэнсису Хальцену
- 5 окт
- Забыть травму и вернуть память: за что вручили Нобелевку по медицине
- 5 окт
- Снова претендует Трамп? Что известно о Нобелевской неделе 2026
- 19 янв
- «Не чувствую себя обязанным»: Трамп больше не считает нужным думать о мире
- 16 янв
- «Нельзя разделить»: Нобелевский комитет о передаче премии мира Трампу
- 16 янв
- Выбил силой: лидер оппозиции Венесуэлы вручила Трампу свою Нобелевскую премию мира
- 10 янв
- Трамп потребовал по Нобелевской премии мира за каждый остановленный конфликт
- 23 окт
- «Ему этого не надо»: Силуанов отказался от Нобелевской премии
- 14 окт
- Мадуро назвал нобелевскую лауреатку Мачадо «демонической ведьмой»
- 13 окт
- За большой вклад: Трампу присвоят высшую государственную награду Египта
60%
Нашли ошибку?