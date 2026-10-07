Собянин поздравил промышленников Москвы с профессиональным праздником

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 22 0

В столичной отрасли заняты более 760 тысяч специалистов.

Собянин поздравил промышленников Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Мэр Москвы Сергей Собянин обратился с поздравлением к работникам московской промышленности по случаю их профессионального праздника. Об этом градоначальник сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

Градоначальник отметил, что сегодня столица продолжает традиции и приумножает славу крупнейшего индустриального и научно-инженерного центра России. Он подчеркнул, что на предприятиях города трудятся свыше 760 тысяч специалистов.

Номенклатура выпускаемой продукции весьма обширна: от хлебобулочных изделий и детской одежды до медицинской техники и космических аппаратов. «Сделано в Москве» — марка качества, известная и ценимая далеко за пределами города.

Развитию высокотехнологичных отраслей в столице придают особое значение. Власти помогают обновлять существующие производства, формируют новые площадки особой экономической зоны «Технополис Москва», увеличивают число технопарков, создают инжиниринговые центры и воплощают крупные инвестиционные проекты. Кроме того, город уделяет внимание укреплению кадрового потенциала промышленности: колледжи и инженерные вузы обновляются.

Мэр Москвы пожелал работникам столичной промышленности крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых успехов.

На портале mos.ru запущен масштабный спецпроект о развитии ключевых сфер Москвы. В их числе транспорт, промышленность, здравоохранение, образование, спорт и строительство.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 70 столичных пожарных и спасателях, которые были удостоены почетных званий. Награды получили специалисты, проявившие высокий профессионализм при тушении пожаров, а также при ликвидации последствий аварий и происшествий. По словам градоначальника, за каждым из отмеченных стоят сотни спасенных жизней и тысячи устраненных происшествий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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