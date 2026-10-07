Квартиру Блиновской на Цветном бульваре выставят на торги за 68 миллионов

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Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 47 0

Средства от продажи недвижимости площадью 132 квадратных метра направят на погашение задолженности блогера.

Квартиру Блиновской продадут с торгов за долги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Квартиру Елены Блиновской на Цветном бульваре продадут с публичных торгов по решению Арбитражного суда Москвы. Об этом 7 октября свидетельствуют материалы дела, находящихся в распоряжении 5-tv.ru.

Суд обратил взыскание на недвижимость площадью 132 квадратных метра. Начальная цена квартиры установлена на уровне 68 365 600 рублей. Вырученные от продажи деньги пойдут на погашение задолженности Блиновской.

При кассационном пересмотре уголовного дела блогер не признала вину. Она просила уменьшить срок заключения, а также предоставить отсрочку исполнения наказания до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Второй кассационный суд общей юрисдикции 29 июля оставил приговор без изменения.

В марте 2025 года Блиновскую приговорили к пяти годам колонии общего режима. Ее признали виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, отмывании денежных средств и неправомерном обороте средств платежей. В октябре того же года после рассмотрения апелляции срок сократили до четырех с половиной лет. От наказания за неуплату налогов блогера освободили из-за истечения срока давности уголовного преследования.

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