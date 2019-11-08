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Пользователи «Сбербанк онлайн» жалуются на сбой в работе сервиса

, 17:44 | Светлана Шевченко 26

Большая часть из них даже не может войти в систему.

Фото: РИА Новости / Руслан Кривобок

Пользователи «Сбербанк онлайн» пожаловались на работу банковского сервиса. По данным портала Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, большая часть из них с 16 часов дня не может даже просто войти в систему.

Неполадки в работе отмечают в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Волгограде, Краснодаре и других городах.

«Пару дней терминалы пишут отказы в платежах, сегодня не могу зайти в сбербанк онлайн», — комментирует ситуацию один из пользователей на портале.

«Сбербанк создал самый мощный в России суперкомпьютер. Идет пусконаладка, видимо», — шутит другой.

В Twitter финансового учреждения сообщается, что ведутся ремонтные работы.

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