Президент США Дональд Трамп заявил о желании посетить парад 9 мая в Москве, который пройдет по случаю 75-летия Победы над немецко-фашистскими захватчиками. Об этом глава государства сообщил, отвечая на соответствующий вопрос корреспондента ТАСС на брифинге в Белом доме.

«Я был приглашен в разгар нашего избирательного сезона, но я определенно об этом подумаю. Президент Путин пригласил меня. Это очень важное дело: празднование окончания (Великой Отечественной — Прим.ред.) войны. Это очень важное дело, так что я высоко ценю приглашение», — подчеркнул президент США.

Трамп добавил, что будет очень стараться прибыть в этот день в российскую столицу, но этому могут помешать предвыборные мероприятия.

«Это самый разгар политического сезона, так что я посмотрю, смогу ли это сделать, но я хотел бы поехать, если смогу», — подчеркнул он.

Приглашение от Владимира Путина Трамп получил на полях саммита G20 в Японии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как президент России объяснил неспособность американского коллеги наладить отношения с Москвой.