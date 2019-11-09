Видео: где в России мужчин больше, чем женщин

Росстат назвал единственный регион России, где мужчин больше, чем женщин. Информация появилась 9 ноября.

По данным ведомства, преобладание сильного пола наблюдается только в Чукотском автономном округе, но и здесь преимущество совсем небольшое. Мужчины составляют 50,11% населения Чукотки, а женщины — 49,89%, сообщает «Российская газета».

Похожая ситуация сложилась еще в четырех регионах, но здесь численный перевес, пусть и небольшой, все-таки оказался на стороне женщин. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе и на Камчатке 49,57% населения — мужчины. Чуть меньше джентльменов в Чеченской республике — 49,06% от общего числа жителей. В Ханты-Мансийском автономном округе мужчин ровно 49% от населения.

В среднем в каждом российском регионе мужчин живет на 6-10% меньше, чем женщин. По всей стране соотношение полов следующее: женщин — 53,77%, мужчин — 46,23% жителей.

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