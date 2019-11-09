  1. Пятый канал
  4. Нюша поделилась жаркими пляжными фото и попросила совета

Нюша поделилась жаркими пляжными фото и попросила совета

, 18:19 | Анастасия Игонина Фото 108

Артистка похвасталась фигурой, а заодно спросила у поклонников о тонкостях веганской диеты.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @nyusha_nyusha

Певица Нюша поделилась горячими фотографиями со своих каникул в США. Снимки появились на странице артистки в Instagram.

В кадре артистка позирует на побережье в слитном леопардовом купальнике. У пляжного наряда заметны кокетливые вырезы на спине и боках. Удачные ракурсы фото подчеркивают длинные ноги и идеальные ягодицы Нюши.

Instagram @nyusha_nyusha

В тексте публикации певица отмечает — она уже десять лет не ест мясо. В последнее время звезда перестала испытывать тягу и к рыбе — в этой связи Нюша просит поделиться опытом подписчиков, которые придерживаются веганского рациона. Артистку интересует, как ее поклонники заменяют животные белки в своем питании.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Нюша устроила пышный праздник на первый день рождения дочери.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.42
-0.13
Гороскоп на 9 ноября: Солнце в Скорпионе сулит успех в личной жизни

Последние новости

18:19
Нюша поделилась жаркими пляжными фото и попросила совета
18:04
Хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции на Кубке Карьяла
17:51
«Называли его Сиром»: студенты рассказали о расчленившем девушку профессоре
17:40
Пахмутова за роялем провела репетицию концерта к своему 90-летию в Большом театре
17:29
Фото: постройневшая после родов Хоркина вышла в свет
17:11
Псевдодемократы «Свободной России» чуть не вырвали микрофон у «Известий»

Сейчас читают

Коллега рассказал о расчленившем студентку петербургском историке Олеге Соколове
Найденные при историке Соколове части тела принадлежали его студентке
Отменен спектакль, в котором должен был играть Игорь Верник

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев