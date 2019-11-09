Нюша поделилась жаркими пляжными фото и попросила совета

Певица Нюша поделилась горячими фотографиями со своих каникул в США. Снимки появились на странице артистки в Instagram.

В кадре артистка позирует на побережье в слитном леопардовом купальнике. У пляжного наряда заметны кокетливые вырезы на спине и боках. Удачные ракурсы фото подчеркивают длинные ноги и идеальные ягодицы Нюши.

Instagram @nyusha_nyusha

В тексте публикации певица отмечает — она уже десять лет не ест мясо. В последнее время звезда перестала испытывать тягу и к рыбе — в этой связи Нюша просит поделиться опытом подписчиков, которые придерживаются веганского рациона. Артистку интересует, как ее поклонники заменяют животные белки в своем питании.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Нюша устроила пышный праздник на первый день рождения дочери.