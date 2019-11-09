Гагарина разрыдалась, встретив на «Голосе» отца погибшего актера из «Физрука»

Отец погибшего два года назад Егора Клинаева пришел на слепые прослушивания в шоу «Голос». Мужчина признался, что во многом сделал это ради сына.

Егора российский зритель узнал после съемок в сериале «Физрук». Однако при этом Клинаев-младший был очень музыкальным юношей — в 15 лет он принимал участие в прослушиваниях вокального телешоу.

Жюри «Голоса» трагическая история Егора Клинаева хорошо известна. Во время выступления 44-летнего Дмитрия эмоции именитых судей хлестали через край. А Полина Гагарина и вовсе не смогла сдержать слез. Женщина начала было комментировать выступление Клинаева-старшего, но из-за плача так и не смогла закончить мысль. Певица стремительно покинула студию, сотрясаясь от рыданий.

«Я не знаю, я никому не пожелаю такое пережить… Я хочу пожелать вам… Чтобы вы смогли, чтобы вы жили и еще радовались много-много дней…» — всхлипывая, произнесла Гагарина.

Ведущий программы — Дмитрий Нагиев — хорошо знал Егора по совместным съемкам в «Физруке». За кулисами он поблагодарил Клинаева-старшего за сына.

Егор Клинаев погиб 27 сентября 2017 года. 18-летний юноша ехал по МКАД, когда увидел на трассе ДТП. Молодой человек остановился, чтобы помочь пострадавшим. Когда Егор вышел на проезжую часть, его самого сбила машина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мать погибшего актера из «Физрука» до сих пор чувствует связь с покойным сыном.