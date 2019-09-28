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«Я чувствовала!»: Мать погибшего актера из «Физрука» о связи с сыном

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Два года назад 18-летнего артиста Егора Клинаева сбили насмерть на МКАД, когда он пытался помочь пострадавшим в ДТП.

Фото: Instagram @klinaev_egor

Два года назад 18-летнего актера Егора Клинаева сбили насмерть на МКАД, когда он пытался помочь пострадавшим в ДТП. Мать погибшей звезды отечественного сериала «Физрук» попросила близких и поклонников сына почтить его память.

«Друзья! Просим молитв! Помолитесь за упокой души! Вспомните нашего малыша, его улыбку, его юмор, его любовь ко всем и каждому, готовность прийти и быть рядом и в горести, и в радости! Наш лучик!» — написала в Instagram Наталья Клинаева.

Мама погибшего Егора Клинава поделилась с подписчиками болью — ей очень не хватает сына, и она безумно по нему скучает. Наталья Клинаева рассказала о том, что чувствует некую мистическую связь с ушедшим из жизни самым близким человеком.

«Я чувствовала, как ты улыбался мне с небес сегодня и посылал лучи любви! Я дышала твоей радостью! Спасибо, мой ангел!» — сказала мама Егора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях страшной аварии, в которой погиб актер Егор Клинаев.

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