«Я чувствовала!»: Мать погибшего актера из «Физрука» о связи с сыном

Два года назад 18-летнего актера Егора Клинаева сбили насмерть на МКАД, когда он пытался помочь пострадавшим в ДТП. Мать погибшей звезды отечественного сериала «Физрук» попросила близких и поклонников сына почтить его память.
Мама погибшего Егора Клинава поделилась с подписчиками болью — ей очень не хватает сына, и она безумно по нему скучает. Наталья Клинаева рассказала о том, что чувствует некую мистическую связь с ушедшим из жизни самым близким человеком.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о подробностях страшной аварии, в которой погиб актер Егор Клинаев.