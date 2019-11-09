  1. Пятый канал
  4. «Я не грустная»: Вера Брежнева объяснила свой выбор макияжа

«Я не грустная»: Вера Брежнева объяснила свой выбор макияжа

, 23:24 | Сергей Зеленский Фото 152

Певица приехала в Грузию на гастроли.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @ververa

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева рассказала о своем отношении к макияжу. Популярная певица приехала на гастроли в Грузию и разместила в Instagram фото из гостиничного номера.

Артистка призналась, что предпочитает неяркую косметику, которая должна лишь скрывать изъяны кожи.

«Макияж чаще всего не совсем правильно воспринимают. Мэйк нужен, чтобы слегка откорректировать недостатки и подчеркнуть достоинства. При этом не нарисовать маску на себе, какое-то чужое лицо, пусть и красивое. Люблю даже в макияже оставаться собой. Поэтому мой любимый — нюдовый мэйк. Вера, 37 лет», — подписала она фото.

Instagram @ververa

Вера поспешила успокоить подписчиков, что она не грустная и не уставшая.

«Просто спокойная», — отметила она.

Одним из первых на пост отреагировал Филип Киркоров, который лаконично написал: «Красотка».

Однако мнения многих фанатов певицы все же разошлись.

«Дорогая Вера, чтобы вы не говорили, на последних фотографиях глаза о многом говорят, об усталости, о разочаровании. Надеюсь, в скором времени у вас будет все хорошо!» — написал один из внимательных подписчиков.

«Тот момент, когда устал объяснять людям, что ты не грустный, а трезвый», — пошутил другой.

«Вы наверное приустали. Необычно вас видеть такой», — предположил третий.

Ранее Вера Брежнева покрасовалась в секси-платье от итальянского дизайнера.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.73
0.14 70.42
-0.13
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 ноября

Последние новости

0:12
Что можно и нельзя делать 10 ноября в день Параскевы-Пятницы, Бабьей заступницы
23:40
«Заигрался в реконструкции»: Криминалисты об убившем студентку профессоре СПбГУ
23:24
«Я не грустная»: Вера Брежнева объяснила свой выбор макияжа
23:06
«Он сознался в убийстве»: Адвокат расчленившего студентку историка Олега Соколова
23:02
«На уровне спортивной злости»: Кокляев об отношении к Емельяненко
22:44
«Талантливый парень»: ресторатор Аркадий Новиков об ушедшем из жизни Павле «Фейсконтроле»

Сейчас читают

«Видел отрезанную голову»: сосед убившего студентку Соколова о его квартире
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 11 по 17 ноября
Отменен спектакль, в котором должен был играть Игорь Верник

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев