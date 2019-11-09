«Я не грустная»: Вера Брежнева объяснила свой выбор макияжа

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Вера Брежнева рассказала о своем отношении к макияжу. Популярная певица приехала на гастроли в Грузию и разместила в Instagram фото из гостиничного номера.

Артистка призналась, что предпочитает неяркую косметику, которая должна лишь скрывать изъяны кожи.

«Макияж чаще всего не совсем правильно воспринимают. Мэйк нужен, чтобы слегка откорректировать недостатки и подчеркнуть достоинства. При этом не нарисовать маску на себе, какое-то чужое лицо, пусть и красивое. Люблю даже в макияже оставаться собой. Поэтому мой любимый — нюдовый мэйк. Вера, 37 лет», — подписала она фото.

Instagram @ververa

Вера поспешила успокоить подписчиков, что она не грустная и не уставшая.

«Просто спокойная», — отметила она.

Одним из первых на пост отреагировал Филип Киркоров, который лаконично написал: «Красотка».

Однако мнения многих фанатов певицы все же разошлись.

«Дорогая Вера, чтобы вы не говорили, на последних фотографиях глаза о многом говорят, об усталости, о разочаровании. Надеюсь, в скором времени у вас будет все хорошо!» — написал один из внимательных подписчиков.

«Тот момент, когда устал объяснять людям, что ты не грустный, а трезвый», — пошутил другой.

«Вы наверное приустали. Необычно вас видеть такой», — предположил третий.

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