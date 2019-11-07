Вера Брежнева покрасовалась в секси-платье от итальянского дизайнера

Вера Брежнева участвовала в съемках для модного издания. Певица опубликовала в Instagram результат фотосессии — снимок в максимально сексуальном образе. На фото 37-летняя поп-дива позирует в алом полупрозрачном платье из новой коллекции итальянского модельера Джамбаттиста Валли.

«С гастролей на съемки, со съемок на гастроли. И так приятно вдруг увидеть результат трудов после съемок в час ночи в Риме, потому что другого времени не было», — поделилась знаменитость.

Instagram @ververa

Поклонники Веры Брежневой, как и сотни раз до этого, осыпали кумира множеством восторженных комплиментов. В комментариях подписчики оставили любимице несколько сотен сообщений со своими восхищениями. Меньше часа потребовалась, чтобы фото обворожительной певицы набрало порядка 17 тысяч лайков.

«Красотка с ног до головы!»

«Шикарная»;

«Вай, какая прелесть!»

«Божественна!» — написали фолловеры.

Вера Брежнева давно дружит с дизайнером из Рима Джамбаттистом Валли. Недавно певица даже побывала на модном показе любимого модельера, который проходил в роскошной старинной галерее столицы Италии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Вера Брежнева нарядилась в латексный костюм и секси-маску Женщины-Кошки.