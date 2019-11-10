Грустный праздник: в Вильнюсе прошел форум «Свободная Россия»

В субботу в Вильнюсе уже в восьмой раз собрался Форум свободной России. Как говорят сами бесстрашные защитники всяческих свобод — это одно из знаковых событий российской оппозиционной жизни, то есть как бы их собственной. Но на самом деле конечно нет.

Как вы прекрасно помните большинство экспертов в России не были уже многие годы. О жизни в нашей стране они судят по постам в фейсбуке своих идейных товарищей, новостям верных СМИ, об этом чуть позже, и документам, которые приходят вместе с грантами.

Но прежде, про состав этого праздника неудавшихся экспатов. Он не меняется. Почти. Вот в этом году позвали небезызвестного Олега Сенцов, на свой страх и риск, кстати. Потому как после приезда на Украину, он конечно ругал нашу страну, но совсем не так рьяно, как ожидали и с аккуратными оговорками, что в России жизнь-то лучше, как не крути…

Короновавшая себя оппозиция, ратующая за образцовую свободу, по старой доброй традиции конечно максимально закрыта. К ним на сходки не попасть, вопросов не задать, можно только ознакомится с пресс-релизами и по совместительству отчетами о проделанной работе.

Деньги на ежегодные сходки регулярно находятся, на роскошные гостиницы с фуршетами, дорогие авиабилеты и прочие представительские расходы. А значит шоу должно и будет продолжаться.

Артур Ломидзе о том, чего нам стоит опасаться на самом деле.

Вход только для своих. Это же форум свободной России, неугодным журналистам здесь делать нечего.

«Может Гари Каспаров к нам выйдет».

«Ага может он с вами и в шахматы сыграет».

«Полиция появляется буквально через минуту после того, как пресса попыталась получить аккредитации. Мои документы уже проверяют. Причина — ну вы же гражданин России», — рассказывает корреспондент «Известий» Артур Ломидзе.

Кажется, что это сказка про белого бычка. Восьмой год одни и те же люди твердят одно и тоже. Даже постоянные участники сборища разочарованы.

«Вдруг увижу рациональное зерно, но пока интересное общение, но не более того. Говорят много, но из этого ничего не получается», — говорит Александр Иванов.

Местные спикеры, звезды этого по сути антироссийского собрания. Говорят много и громко.

«При тех ужасах информационных, которые приходят из России все равно наш шанс победить гораздо выше. А кроме того, нас очень много и нас становится все больше», — заявляет участник форума Гарри Каспаров.

И разочаровывается в подобных речах с каждым годом все больше людей. Андрей Бабицкий понял несвежую суть этого форума.

«Ну если люди должны напоминать сами по себе о том, что они есть, потому что в течение долгих лет происходит маргинализация либеральной общественности. Они так уплывают очень заметно на обочину», — говорит Бабицкий.

Почти у всех лидеров этой Свободной России за плечами судимости и бежали они не от кровавого режима, а от следственных органов, но называть себя полит диссидентами, а не беглыми преступниками единственный способ оставаться на плаву.

Лозунги, которые звучат на форуме уже давно не новы и никому не интересны. Но люди, которые давно не живут в России, но знают, как она должна жить очень не любят критики. Люди к которым у россиян больше всего вопросов организаторы прячут за желтым шлагбаумом, в подземный паркинг.

Форум когда-то проходивший с большим размахом явно мельчает. Денег хватает только на избранных.

«Есть такая поговорка нельзя долго ехать на дохлой лошади. Вот этот форум он очень сильно начинает напоминать дохлую лошадь, то есть даже организаторы, даже спонсоры понимают, что из него уже все меньше и меньше можно выжать каких-то очень яркий содержательных смыслов», — заявляет политолог Игорь Павловский.

То, что поток от американских фондов иссякает, чувствуют на себе все не имеющие статуса местной звезды участники.

«Я могу себе позволить приехать из Калининграда, билет 1000 рублей и хостел вот за углом семь долларов», — говорит участник форума Вадим Хайрулин.

И все это ради того, чтобы послушать, как обсуждают откровенно антироссийскую повестку.

«Эта Россия должна быть дезинтегрирована. Ее надо обкладывать санкциями и душить, если не будем душить, она протникнет во все поры западного организма или в отчаянии одурев от величия объявит большую третью мировую войну», — заявляет участник форума Айдер Муждабаев.

Айдеру Муждабаев, человек интересный. Стал. 24 года его карьеры журналиста в России прошли незаметно, а в 2015 он получил украинское гражданство и повел очень агрессивную риторику, за что и получил должность заместителя директора телеканала, но кажется вышел в тираж. На восьмом форуме новая звезда. Олег Сенцов — он называет себя режиссером, у нас его считают террористом. Приговор 20 лет, но повезло, обменяли и он понимает старые русофобы растеряли пыл пора зарабатывать очки.

«Я хочу видеть, как на Красной площади вы подожжете покрышки», — заявляет Сенцов.

В беседу включается еще один гость, на которого все смотрят с богоговением — политолог мистер Джейсон Смарт, и неожиданно отчитывает публику.

«Украине сейчас надо показать себя в Америке как партнер. Не просто мы хотим что-то, как постоянно вы видите в американских СМИ. Мы хотим оружие, мы хотим деньги, мы хотим помочь», — говорит Смарт.

Но тут же понимает, где он находится и подхватывает общий крик.

«Путин никогда не был друг. Он враг мира и враг всех людей», — подчеркивает Смарт.

Подобных выкриков все меньше, даже легендарный живой труп Аркадий Бабченко, кажется предал движение, а казалось был непримиримый враг режима.

«Идите на ***. Мы к вам приедем на Абрамсе и вам будет ***. Какая из букв из пяти в слове на*** тебе не понятна?» — кричит Бабченко.

Знаете, где на прошлой неделе припарковался его воображаемый танк? На святой земле.

«Вторые сутки в трех странах пылают станицы, из-за того, что я в Израиле лежу на диване без паспорта в хрущобе размером 33 квадратных метра», — заявляет журналист.

Похоже кончились деньги, а с ним и радикальный настрой зато его друзья, видимо решили добавить форуму огоньку. Эта группа специализируется на провокационных выходках. Вот они же год назад на таком же форуме нападают на журналиста.

«Позор, позор! Вон отсюда».

Кто-то пинает молодого человека, кто-то из-под тишка выплескивает ему на спину бокал вина. Самый агрессивный Эрфан Кудусов в своем стиле опять нападает с тыла. Камера наших коллег уничтожена, восстановлению не подлежит.

«А он все оторвал».

«Почему вы решили, что можете ломать аппаратуру?»

Молча и самодовольно улыбаясь Кудусов удаляется. Ему за это ничего не будет. Бдительные литовские полицейские спокойно стоят в стороне. Впереди еще день, заявлений и лозунгов, которые их самих радуют, но главное остается вне зала заседаний — фуршет. На него деньги у грантодателей еще есть, правда алкоголь уже дешевле чем в прошлый раз, и закуски менее разнообразны и изысканы, но несистемной оппозиции кушать все равно надо.