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Интеграция здоровых людей: в Омске прошел форум «Россия и Казахстан»

, 20:35 Эфирная новость 25

В пятницу в Омске лидеры России и Казахстана обсудили расширение экономических связей. Форум собрал более полутора тысяч представителей 24 российских регионов и десяти казахстанских областей.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Никольский, 5-tv.ru

Сейчас, когда мы увидели, как живет спустя 30 лет после объединения современная Германия хочется поговорить о современной интеграции. Один из ярких примеров достойного сотрудничества — это евразийские политические альянсы.

В пятницу в Омске лидеры России и Казахстана обсудили расширение экономических связей. Форум собрал более полутора тысяч представителей 24 российских регионов и десяти казахстанских областей. Кстати для Касым-Жомарта Токаева это был первый Форум, в котором он участвовал в качестве главы государства. Россия и Казахстан тесно взаимодействуют по всем ключевым направлениям, в частности в торговле и инвестициях. Наша страна вообще крупнейший инвестор в казахстанскую экономику. Задумайтесь у двух стран более шести с половиной тысяч совместных предприятий. И конечно же огромная единая граница.

«Важно, что особое внимание было уделено развитию приграничного сотрудничества, которое является значимой составляющей российско-казахстанского стратегического партнерства. Уверен, что нынешний форум будет способствовать его укреплению. Несомненно, востребованы будут высказанные участниками идеи и предложения, касающиеся активизации двусторонних связей в сфере торговли, инвестиций, промышленной кооперации, транспорта, образования, молодежных обменов и, конечно, информационной политики — чрезвычайно важной сферы», — подчеркнул Владимир Путин.

После форума Путин и Токаев осмотрели старинные доспехи и оружие разных регионов мира на выставке в центре «Эрмитаж-Сибирь». Это омский филиал знаменитого музея. Там представлена богатая коллекция кинжалов, сабель и ножей. Проводя экскурсию директор Эрмитажа Михаил Пиотровский подчеркнул:

«Посмотрите! Вот это — Ближний Восток, где все кипело и сражалось!»

На что Владимир Путин заметил:

«И сейчас кипит».

И с этим трудно не согласиться.

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