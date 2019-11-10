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Канье Уэст заявил о намерении стать новым президентом США

, 13:50 | Ниса Мурзанаева Видео 21

Христианин, миллиардер, талантливый музыкант и гений бизнеса — рэпер весьма достойный кандидат на пост главы Америки.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / AUG/face to face, Ron Sachs, AdMedia

Рэпер Канье Уэст публично заявил о намерении стать кандидатом в президенты Америки на выборах в 2024 году. Об этом музыкант рассказал в Нью-Йорке на фестивале инноваций. Изначально гости мероприятия восприняли слова звезды, как шутку. Однако исполнитель быстро остановил смех в зале.

«Над чем вы смеетесь? Пока вы читаете заголовки, в которых говорится, что Канье сумасшедший — каждый третий афроамериканец находится в тюрьме, и все знаменитости — в тюрьме, потому что они ничего не могут сказать, у них нет своего мнения, им страшно», — цитирует The Hollywood Reporter высказывание знаменитости.

У 42-летнего Канье Уэста есть все шансы стать новым главой США. Рэпер не только гениальный музыкант, но и талантливый управленец: у него своя линия одежды и обуви. На счетах исполнителя суммы исчисляются миллиардами долларов. Певец религиозен и является примерным семьянином. Вместе с супругой Ким Кардашьян новоявленный политический деятель воспитывает четырех малышей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ударившийся в религию Канье Уэст запретил Ким Кардашьян носить откровенные наряды.

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