Канье Уэст заявил о намерении стать новым президентом США

Рэпер Канье Уэст публично заявил о намерении стать кандидатом в президенты Америки на выборах в 2024 году. Об этом музыкант рассказал в Нью-Йорке на фестивале инноваций. Изначально гости мероприятия восприняли слова звезды, как шутку. Однако исполнитель быстро остановил смех в зале.

«Над чем вы смеетесь? Пока вы читаете заголовки, в которых говорится, что Канье сумасшедший — каждый третий афроамериканец находится в тюрьме, и все знаменитости — в тюрьме, потому что они ничего не могут сказать, у них нет своего мнения, им страшно», — цитирует The Hollywood Reporter высказывание знаменитости.

У 42-летнего Канье Уэста есть все шансы стать новым главой США. Рэпер не только гениальный музыкант, но и талантливый управленец: у него своя линия одежды и обуви. На счетах исполнителя суммы исчисляются миллиардами долларов. Певец религиозен и является примерным семьянином. Вместе с супругой Ким Кардашьян новоявленный политический деятель воспитывает четырех малышей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ударившийся в религию Канье Уэст запретил Ким Кардашьян носить откровенные наряды.