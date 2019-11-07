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  4. Ударившийся в религию муж запретил Ким Кардашьян носить откровенные наряды

Ударившийся в религию муж запретил Ким Кардашьян носить откровенные наряды

, 16:41 Фото 36

Рэпер Канье Уэст также не разрешает старшей дочке краситься, а остальным детям смотреть телевизор.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sonia Moskowitz

Канье Уэст запрещает супруге надевать откровенные наряды по религиозным соображениям.

Поверил в Бога американский рэпер в лечебнице, куда был доставлен после нервного срыва. Музыкант до сих пор регулярно принимает медикаменты, чтобы поддерживать стабильное состояние психики. Как сообщает сайт Teleprogramma.pro, приобщить к вере музыкант пытается всю семью, включая звездную супругу Ким Кардашьян.

Instagram @kimkardashian

Недавно в телеэфире Ким призналась, что обращение мужа к религии не добавило гармонии в семейные отношения. Пока самая знаменитая из сестер Кардашьян отстаивает личные границы, Канье Уэст уже запретил старшей дочери Норт красится и забрал у остальных детей телевизоры.

Однако на следующий день после шоу папарацци поймали Ким в однотонном наряде. Облегающее, без единого разреза или выреза черное платье в пол украшало тело светской львицы. Пошла ли Кардашьян навстречу супругу или данный жест стоит расценивать как разовую акцию, пока не ясно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэпер Канье Уэст больше не будет исполнять старые похабные песни.

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