Два человека погибли в результате ДТП, произошедшем в Алданском районе Якутии. Как сообщили в местном отделении МВД РФ, авария случилась на улице 50 лет ВЛКСМ.

По предварительным данным, водитель Toyota Sprinter Carib, двигаясь по федеральной автодороге с достаточно высокой скоростью, не справился с управлением машины и вылетел на тротуар, где совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода. От полученных травм ребенок умер. Водитель скончался в карете скорой помощи.

По предварительной информации, подросток около 23 часов вечера направлялся со своим приятелем в магазин, в то время как, согласно законодательству РФ, должен был находиться дома после 22.00 или выходить на улицу только в сопровождении взрослых.

Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Санкт-Петербурге автомобиль сбил нетрезвую школьницу, перебегавшую дорогу в неположенном месте.