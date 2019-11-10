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  4. В Петербурге пьяную 13-летнюю школьницу сбил автомобиль

В Петербурге пьяную 13-летнюю школьницу сбил автомобиль

, 8:27 | Ниса Мурзанаева 199

Девочка в нетрезвом состоянии перебегала дорогу в неположенном месте.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе

В Санкт-Петербурге автомобиль сбил нетрезвую школьницу, перебегавшую дорогу в неположенном месте, сообщает сайт «Невские новости». От госпитализации пострадавшей отказалась ее мать.

13-летняя девочка решила перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода на проспекте Художников на севере города. В результате грубого нарушения правил дорожного движения, на подростка был совершен наезд водителем легкового автомобиля Kia. По предварительным данным, пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

После аварии девочке диагностировали множественные травмы головы, в том числе, сотрясение. Однако прибывшая на место ДТП мать ребенка отказалась от госпитализации своего ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что медэксперт признал ошибку в деле о сбитом «пьяном ребенке» в Кировской области.

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