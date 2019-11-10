В Петербурге пьяную 13-летнюю школьницу сбил автомобиль

В Санкт-Петербурге автомобиль сбил нетрезвую школьницу, перебегавшую дорогу в неположенном месте, сообщает сайт «Невские новости». От госпитализации пострадавшей отказалась ее мать.

13-летняя девочка решила перейти дорогу вне зоны пешеходного перехода на проспекте Художников на севере города. В результате грубого нарушения правил дорожного движения, на подростка был совершен наезд водителем легкового автомобиля Kia. По предварительным данным, пострадавшая находилась в состоянии алкогольного опьянения.

После аварии девочке диагностировали множественные травмы головы, в том числе, сотрясение. Однако прибывшая на место ДТП мать ребенка отказалась от госпитализации своего ребенка.

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