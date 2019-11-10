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«У тебя весна всегда в душе»: Киркоров утешил Пугачеву, жалующуюся на холода

, 13:37 | Карина Бернтгольц Фото 29

На своей странице в Instagram Примадонна российской эстрады сообщила, что уже ждет тепла. Поп-король отметил в комментариях, что певице это делать незачем, так как оно и так ее всегда согревает.

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Фото, видео: Instagram @alla_orfey

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева пожаловалась в Instagram на наступившие холода. Звезда честно призналась, что не любит зиму, и уже сейчас с понижением температуры начинает мечтать о весне и ждать оттепели.

«С сегодняшнего вечера начинаю ждать весну. Зима не мое. Холодно», — заключила певица.

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров утешил свою бывшую супругу, подчеркнув, что в ее душе всегда царит весна вне зависимости от того, что происходит за окном.

«У тебя весна всегда в душе, она поможет перезимовать», — написал артист.

Фанаты оценили высказывание Киркорова, продемонстрировав свое согласие с ним лайками. Подписчики артистки также принялись переубеждать Пугачеву. Соглашаясь с Филиппом они подчеркнули, что звезда сама всегда излучает тепло, поэтому ждать другого времени года ей незачем.

Instagram @alla_orfey

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алла Пугачева отказалась петь в ночь за 21 миллион рублей.

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