«У тебя весна всегда в душе»: Киркоров утешил Пугачеву, жалующуюся на холода

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева пожаловалась в Instagram на наступившие холода. Звезда честно призналась, что не любит зиму, и уже сейчас с понижением температуры начинает мечтать о весне и ждать оттепели.

«С сегодняшнего вечера начинаю ждать весну. Зима не мое. Холодно», — заключила певица.

Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров утешил свою бывшую супругу, подчеркнув, что в ее душе всегда царит весна вне зависимости от того, что происходит за окном.

«У тебя весна всегда в душе, она поможет перезимовать», — написал артист.

Фанаты оценили высказывание Киркорова, продемонстрировав свое согласие с ним лайками. Подписчики артистки также принялись переубеждать Пугачеву. Соглашаясь с Филиппом они подчеркнули, что звезда сама всегда излучает тепло, поэтому ждать другого времени года ей незачем.

Instagram @alla_orfey

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Алла Пугачева отказалась петь в ночь за 21 миллион рублей.