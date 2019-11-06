  1. Пятый канал
  4. Алла Пугачева отказалась выступать на Новый год за 21 миллион рублей

Алла Пугачева отказалась выступать на Новый год за 21 миллион рублей

, 7:42 124

В прошлом году стоимость новогоднего корпоратива Примадонны оценивали почти в 28 миллионов рублей.

Фото: ТАСС / Александр Щербак

Алла Пугачева отказалась петь в ночь с 31 декабря на 1 января 2020 года. Стоимость ее выступления в ближайшие к Новому году дни оценивают в 300 тысяч евро — около 21 миллиона рублей.

Несмотря на солидный гонорар, Примадонна отказывается выступать в праздник, пишут Дни.ру. Скорее всего, она встретит Новый год с супругом Максимом Галкиным, детьми и внуками.

В прошлом году новогодний корпоратив Пугачевой оценивали дороже. Сообщалось, что ее менеджеры просили за концерт в новогоднюю ночь примерно 350 тысяч евро — почти 28 миллионов рублей по курсу годичной давности.

Недавно 5-tv.ru также писал, сколько другие звезды российской эстрады просят за выступление на Новый год. За те же 21 миллион, что и Пугачева, слушателей готова развлечь группировка «Ленинград». Правда, музыканты столько возьмут за концерт в саму новогоднюю ночь. Расценки других артистов за новогодние корпоративы оказались гораздо скромнее.

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
63.25
-0.78 70.42
-1.06
Гороскоп на 6 ноября: Львы, настало время пить шампанское!

Последние новости

7:42
Алла Пугачева отказалась выступать на Новый год за 21 миллион рублей
7:36
Минтранс подготовил поправки в ПДД для гироскутеров и электросамокатов
7:29
Водительское удостоверение Брежнева выставят на торги в Москве
7:25
Вылетевший из Томска во Вьетнам Boeing сел в Китае из-за технических проблем
7:22
Экс-дипломат США призвал Вашингтон признать Крым российским
7:15
Названа новая схема кражи данных клиентов российских банков

Сейчас читают

Гороскоп на 6 ноября: Львы, настало время пить шампанское!
Астролог назвал знаки зодиака, для которых 2020 год станет судьбоносным
Директор Борисоглебского мясокомбината застрелил на охоте своего водителя

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Новый год
Ольга Бузова
Сергей Зверев