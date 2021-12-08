Не храните это дома! ТОП-10 вещей, притягивающих несчастья и нищету

Мы привыкли ничего не выбрасывать. Все вещи, которые мы заменили на более новые, бережно хранятся на балконе или в кладовой — а вдруг пригодятся? Однако делать так категорически нельзя — многие предметы приносят в дом негативную энергию, а также не позволяют водиться деньгам.

5-tv.ru составил список вещей, которые нужно поскорее отнести на мусорку.

Старая обувь

www.globallookpress.com / imagebroker/Alfred Schauhuber;

Разонравившиеся туфли и поистрепавшиеся сапоги — одна из наиболее часто оставляемых в доме вещей. Домовитые россияне хранят их на всякий случай. Мало ли, что-то случится с новой обувью! Оказывается, поступать так не стоит — приберегая старую обувь на черный день, мы приберегаем с ней и всю негативную энергию, которую успели получить во время носки.

Вышедшие из строя приборы

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В случае с гаджетами мы руководствуемся примерно той же логикой — пусть лежит на всякий случай. Например, если выйдет из строя новенький смартфон, на время ремонта можно будет достать гаджет предыдущей модели — ничего, если на экране трещины, на несколько дней «сойдет». Вот только техника, особенно та, которую мы много времени держим в руках, тоже впитывает энергию. Смартфон накапливает вашу злость, которую вы испытывали при переписке или разговорах, вашу печаль от прочтения грустных постов и прочее, прочее, прочее… Как только вы возьмете старый гаджет в руки — все это снова вернется к вам.

Посуда с дефектами

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Выбросить любимую чашку, на которой появился скол, рука не поднимается? Зря! Любая посуда с дефектами — прекрасная приманка для неприятностей. Не даром в Китае говорят: «трещина на посуде — трещина на жизни». Хранение тарелок со сколами, кружек с отбитыми ручками и сковородок с царапинами открывает дорогу в ваш дом огромному количеству бед.

Разбитые зеркала

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О том, что в разбитое зеркало нельзя смотреться, слышали все. И, казалось бы, никому в голову не придет бережно хранить осколки бывшего предмета интерьера. Но что насчет зеркал с небольшими сколами и трещинами? Не выкидывать же дорогостоящую вещь из-за крохотного недочета! Вот только принцип здесь тот же, что и с дефектной посудой — недопустимы никакие нарушения целостности.

Мусор, пыль, грязь

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В данном случае речь идет не только о крайних случаях, когда квартиры буквально до потолка забиты старым хламом. Недопустимо копить абсолютно любое количество грязи. Мусорное ведро нужно выносить как только оно заполнилось, а не выставлять полный пакет за дверь и начинать копить второй. То же самое с грязной посудой — складировать ее до тех пор, пока в доме не закончатся чистые вилки, нельзя. Максимум — то, что помещается в раковину. Переизбыток мусора и грязи привлекает энергии хаоса — а уж они-то с легкостью разрушат привычное течение жизни.

Старые фотографии с дефектами

Wikimedia / Joseph Nicéphore Niépce

У каждого есть семейный фотоальбом с печатными снимками, многие из которых вышли неидеально. Где-то фото было проявлено с пятнами, какие-то снимки истерлись от времени. Выкидывать их нам даже не приходит в голову, ведь это наша история! Однако сделать это все-таки стоит, особенно, если люди на фото до сих пор живы. Дело в том, что в каждом отпечатанном кадре появляется как бы копия человека — поэтому дефекты, присутствующие на снимке, «уродуют» его энергетику.

Вещи людей, которые уже умерли

www.globallookpress.com / Carlos Garcia Granthon;

Да, хранить любимую шаль покойной тетушки — очень плохая идея. Вещи покойных хранят их энергию — которая, следуя за своим владельцем, переходит в иной мир. Вокруг предмета создается воронка, в которую затянет и энергию живущих рядом с вещью мертвого. Ваша энергетическая защита ослабеет — велика вероятность болезней и крупных неудач.

Пустая тара

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Хранить пустые стеклянные банки под закрутки для россиян — почти святая традиция. Вот только традиция эта ничего хорошего в себе не несет. Вселенная не любит пустоты — и в опустошенную, но не утилизированную тару, обязательно поместит что-то свое. Маловероятно, что это будет что-то хорошее.

Растения с иголками

www.globallookpress.com / Rosseforp

Увы, любимые многими неприхотливые кактусы и изящные розы — самые неподходящие растения для дома. Все, у чего есть колючки или шипы — это живой защитный барьер от позитивной энергии. Особенно, если поставит горшок на подоконник. А в квартире, наполненной только отрицательными энергиями, ничего хорошего произойти не может.

Вьющиеся растения

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Да, такие растения выглядят очень эффектно. Однако, разрастаясь, они создают не просто живую стену, а самый настоящий щит, не пропускающий негатив. Только работает этот щит наоборот — отрицательным энергиям он блокирует не вход, а выход.

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