Два человека пострадали при атаке БПЛА на Московский регион

Собянин: с вечера 21 октября в сторону Московского региона летели 630 БПЛА

Два человека пострадали в результате атаки ВСУ по Московскому региону. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

«Два человека в районе Вороново ТиНАО пострадали, им оказывается вся необходимая помощь» — проинформировал он.

Всего в период с 20:30 21 октября до 04:00 утра 22 октября в сторону Московского региона летели 630 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах, 163 беспилотника нейтрализованы на подлете к Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы противовоздушной обороны в течение ночи отразили атаку 163 беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Первое предупреждение об опасности — прилет пяти БПЛА — глава города опубликовал в 02:17 по московскому времени. Последнее появилось в 04:00: Собянин заявил о ликвидации 73 беспилотников.

Ранее, 18 октября, 5-tv.ru сообщал, что силы противовоздушной обороны в течение ночи отразили атаку 127 беспилотников, направлявшихся к Москве. По словам Собянина, все вражеские дроны были уничтожены.

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