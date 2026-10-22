Два человека пострадали при атаке БПЛА на Московский регион

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова Срочная новость 376 0

В сторону Московского региона летели 630 БПЛА.

Атака БПЛА на Московский регион: 630 дронов

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Собянин: с вечера 21 октября в сторону Московского региона летели 630 БПЛА

Два человека пострадали в результате атаки ВСУ по Московскому региону. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем канале в мессенджере МАКС.

«Два человека в районе Вороново ТиНАО пострадали, им оказывается вся необходимая помощь» — проинформировал он.

Всего в период с 20:30 21 октября до 04:00 утра 22 октября в сторону Московского региона летели 630 БПЛА. Большая часть из них уничтожена силами ПВО на дальних рубежах, 163 беспилотника нейтрализованы на подлете к Москве.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы противовоздушной обороны в течение ночи отразили атаку 163 беспилотников, направлявшихся к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Первое предупреждение об опасности — прилет пяти БПЛА — глава города опубликовал в 02:17 по московскому времени. Последнее появилось в 04:00: Собянин заявил о ликвидации 73 беспилотников.

Ранее, 18 октября,  5-tv.ru сообщал, что силы противовоздушной обороны в течение ночи отразили атаку 127 беспилотников, направлявшихся к Москве. По словам Собянина, все вражеские дроны были уничтожены. 

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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